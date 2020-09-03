В Вологде из автобуса высадили детей с проездными

Скриншот, выложенный на странице активистки Фото: vk.com

Родители обеспокоились инцидентом, произошедшем в Вологде 1 сентября. По заявлению очевидцев, из автобуса №14 гос номер 618 высадили детей в проливной дождь. У школьников были проездные, но терминал у перевозчика не работал, поэтому ребят попросили предъявить ЧЕКИ на оплату проездного.

Вологжанка Ольга Веревкина написала открытое письмо губернатору Олегу Кувшинникову. "Почему при неисправным терминале у частных перевозчиков крайними остаются несовершеннолетние дети? Почему мы покупая проездной не можем быть уверены, что он действителен в автобусе, который заявлен на проезд для наших детей!", - искренне не понимает активистка.

Детям из микрорайона Прилуки от школы до дома минимум 3,7 км - идти опасно т.к тротуар отсутствует! Маленькие школьники и вовсе могут растеряться в незнакомом месте, высадка на непонятной остановке может окончиться трагедией. Кроме того, после 2 смены на улице уже темно...