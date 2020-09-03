На трассе Сокол-Харовск-Вожега будут автоматически измерять вес

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Департамент дорожного хозяйства Вологодской области объявил, что на трассе Сокол-Харовск-Вожега появится автоматический пост весогабаритного контроля. Дорога еще ремонтируется и власти надеются таким образом обеспечить сохранность покрытия на участке в Сокольском районе. Всего будет установлено 6 автопостов на трассах регионального значения.

В прошлом году было отремонтировано 4 км трассы, в этом планируется 38 км. На данный момент 36 км заасфальтировано в нижнем слое, 2 км подготовлено для асфальтирования. К 15 октября весь объект с обочинами и нанесенной разметкой должен быть сдан.

Остальная часть в границах Харовского и Вожегодского районов будет отремонтирована в 2021 году, это порядка 90 км. На эти цели выделен 1 миллиарда рублей.