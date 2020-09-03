В Череповце отреставрируют литые ограждения с помощью 3D-сканера

Фото со страницы мэра Фото: vk.com

В городе металлургов решили восстановить литые ограждения мостов. Они были созданы в СССР, многие со сложным рисунком. По словам мэра Череповца чертежей не осталось. К сожалению, на мостах часто происходят ДТП и ограждения за это время пострадали.

Раньше хозяйственники не заморачивались и заменяли утерянные детали на отдалённо похожие элементы.

Теперь Вадим Германов решил озаботиться этой проблемой. По его заявлению, на помощь пришла компания Северсталь - у специалистов есть 3D-сканер, который может создать компьютерную модель по ограждению. С помощью нее и получат чертеж-точную копию, а потом изготовят детали в Северстали.

Неизвестно, почему составление чертежа по имеющемуся примеру было недоступно череповецким профессионалам все это время. Кроме того, новейшая приблуда 3D-сканер уже несколько лет имеется в ЧГУ.