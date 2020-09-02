Минстрой выделил 50 миллионов рублей на реконструкцию Соляного сада в Череповце

На благоустройство Соляного сада в Череповце Минстрой выделил 50 млн рублей. Проект реконструкции и благоустройства парка участвовал в конкурсе в номинации "Исторические поселения". Работы пройдут в 2021-2022 годы. Согласно плана в саду появятся зеленый лабиринт, новые аттракционы, арт-объекты, теневые навесы и зоны отдыха и танцплощадка.

Обновится система электроснабжения, ограждение и центральный вход. Торговые павильоны выполнят в одном стиле.

Документы на конкурс готовили архитекторы, специалисты мэрии Череповца и ЧГУ. Главным архитектором проекта стал Денис Поздняков.

Он пояснил, что опирались на мнение жителей Череповца - что они хотят увидеть в парке, оставили историческую составляющую, сделали хороший дендроплан, привели в стилистическое согласие все парковые элементы.

Также в конкурсе в категории "Исторические поселения" победил белозерский проект "Моя белозерская набережная". В категории "Малые города с численностью до 20 тысяч человек" победила Вытегра. Там планируется реконструировать и благоустроить зону вдоль исторической набережной, сохранившей элементы Мариинской водной системы.

Напомним, в прошлом году Череповец выиграл в конкурсе Минстроя 54 миллиона рублей на реконструкцию Верещагинского квартала.