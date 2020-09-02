В Череповце следователи устанавливают подробности гибели пенсионерки, ушедшей босой из дома

В ночь на 30 августа 81-летняя женщина ушла из дома в Череповце. Она была босиком и в одном халате. Ночью, около 3:30, ее тело обнаружил прохожий на Московском проспекте.

Женщина умерла от полученной травмы головы. Сейчас устанавливаются подробности последних часов ее жизни.

Около двух часов ночи она могла проходить по проезжей части улицы Данилова в сторону улицы Максима Горького, проспект Луначарского, через перекресток улиц Ленина и Максима Горького, а также во дворах домов района.

Всех, у кого есть какая-либо информация по данному факту, просят обратиться по телефону 8-921-532-87-29.По факту гибели пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).