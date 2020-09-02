В Вологде двухлетнего малыша сбила машина

- Фото: Областной УГИБДД

В областной столице иномарка сбила мальчика 2018 года рождения. ДТП произошло в 10 утра у дома №17 по Марии Ульяновой.

Пресс-служба ГИБДД по городу Вологде сообщила, что ребенок выбежал на дорогу, когда там двигался автомобиль Шевроле. Пострадавшего госпитализировали. За рулем находилась 20-летняя девушка. На данный момент взяты объяснения с очевидцев аварии, схема и протокол места совершения ДТП.

Свидетели рассказали, что мать была на улице с двумя малышами. Один несколько раз вырывался, женщина не смогла его остановить. Ребенок ударился головой о капот. Автоледи заявила, что ехала спокойно и не «лихачила».