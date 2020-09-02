Вологодская набережная обваливается

Фото Натальи Золотухиной-Гордеевой Фото: vk.com

В Вологде разрушается берегоукрепление набережной. Об этом заявили в группе ВК "Вологда-река". С бетона у кромки воды отваливаются камни, в частности, на участке за Сретенской церковью. Благоустройством занималась компания Магистраль - ее работа вызвала бурю негодования среди вологжан и даже митинги в поддержку зеленых берегов (что были уже бесплатно укреплены корнями деревьев). На строительство было потрачено 265 млн рублей. Местных жителей разочаровало отсутствие фантазии в оформлении общественного пространства.

Сроки окончания работ множество раз сдвигались подрядчиком через суд. Изначальный срок был до 25 ноября 2019 года, текущий дедлайн - сентябрь 2020, однако фирмой подан очередной иск - его рассмотрение будет 15 октября. Магистраль успели оштрафовать на 50 тысяч рублей за завышение уровня бетонирования реки на метр.