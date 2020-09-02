Житель Великого Устюга зарубил мать и попытался скрыться

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В областной столице арестовали 33-летнего жителя Великого Устюга. Он подозревается в убийстве собственной матери топором. Тело 57-летней женщины обнаружили 28 августа в доме на переулке Лесников в Великом Устюге.

Родственница погибшей обратилась в полицию - забеспокоилась, что женщина не отвечает на звонки. Дверь вскрыли, нашли труп с множеством рубленных ран на голове. Оперативники выяснили, что периодически у пенсионерки жил ее ранее судимый сын. Из квартиры пропал мобильный, документы и некоторые ценные вещи. В последний день, когда соседи видели погибшую, 26 августа сын заявил, что переезжает в Вологду.

Мужчину объявили в розыск. К расследованию подключились следователи-криминалисты из областной столицы. Подозреваемого взяли на съемной квартире в Вологде. В ходе обыска была обнаружена одежда со следами крови и пропавшие вещи погибшей. В конце концов вологжанин признался в убийстве и рассказал, что пришел к матери пьяным. Та начала его упрекать, произошла ссора. После, преступник завесил окно одеялом и закрыл дверь на ключ.