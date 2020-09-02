На сокольского школьника завели дело за шпаргалку на ЕГЭ

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В Соколе на школьника завели административное дело за то, что он попытался списать на ЕГЭ. На экзамен по профильной математике он пронес целую тетрадь со шпаргалками.

10 июля подросток был удален с теста после обнаружения запрещенной вещи. Его дело рассмотрел местный мировой судья. Мальчика судили по статье "Нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации".

Факт списывания подтвердили видеозаписью с места происшествия. Школьник раскаялся в произошедшем и полностью признал вину. Правонарушение он совершил впервые. Судья признал преступление малозначительным и вынес молодому человеку устное замечание.