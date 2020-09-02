Пенсионерка из Череповца два месяца переводила мошенникам 7 млн рублей

-

Череповчанка позвонила в полицию с жалобой на мошенников. Оказалось, что потерпевшая в течение двух месяцев выполняла условия незнакомцев и перевела в общей сумме 7 млн рублей.

Преступники представлялись то сотрудниками компенсационных выплат, то страховых компаний, курьерской доставки... Звонили с разных номеров и под разными предлогами злоумышленники выманивали кровные сбережения пожилой женщины.

Полиции удалось найти колл-центр. Повезло, мошенники были из России - Санкт-Петербург. Периодически злоумышленники меняли дислокацию, снимали офисы в подвалах и укромных закрытых местах.

Оперативники задержали 5 человек, изъяли технику, клиентскую базу, телефоны, сим-карты.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые уже были осуждены ранее за подобные преступления, сообщает пресс-служба УМВД.