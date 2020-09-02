Девушка стала самым молодым деканом ВГМХА

пресс-служба Вологодской ГМХА

В Вологодской молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина назначили нового декана технологического факультета. Место заняла Людмила Куренкова, окончившая с отличием вуз в 2011 году, и таким образом ставшая самым молодым деканом в академии. Ранее девушка занимала должность доцента кафедры молока и молочных продуктов.

Людмила в 2011 году получила диплом о профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент». Через три года она закончила аспирантуру в ВГМХА по специальности «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств», а еще через год защитила диссертацию кандидата технических наук на тему: «Разработка консервированного молочного продукта с регулируемым углеводным составом».

На сегодня в список научных работ нового декана входит 32 публикации, в том числе три патента.