Вологжане отметили 1 сентября

- Фото: vk.com

В школах Вологды 1 сентября прозвучал первый звонок. С Днем знаний вологжан лично поздравил мэр города Сергей Воропанов. Он поучаствовал в празднике школы №3, в которой сам учился много лет назад.

В Вологде 5 тысяч малышей перешли в первый класс, в Череповце более 4 тысяч. В школах региона 1 сентября на учебу пошли 16 тысяч первоклашек. В областной столице к учебному году успели капитально отремонтировать 6 школ (№ 5, 9, 11, 20, 28, 36) и 2 детсада, еще несколько учреждений образования получили небольшой ремонт.

Например на территории школы № 30 уложили новый асфальт, брусчатку и газоны у главного входа. Специалисты готовят площадку для установки стадиона. В этом году планируется завершение строительства нового учебного корпуса для начальной школы.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, процесс обучения изменен. Во всех учреждениях образования Вологды доступ родителей и посторонних людей ограничен из-за пандемии. Детям на входе будут измерять температуру. Школьники обязаны пользоваться антисептиком и находиться в закрепленном за ними классе. Обучение будет проводиться в несколько смен, а на перерыве в течение часа в школе проводится дезинфекция.