Вологодского оппозиционера могут оправдать в ДТП

Фото со страницы Евгения Доможирова "ВКонтакте"

1 сентября Вологодский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу известного в Вологде активиста Евгения Доможирова. Он попал в ДТП на новомосковской дороге в Грязовецком районе. Районый суд признал, что в случившемся виноват он. Но 1 сентября областной суд пересмотрел дело и отменил это решение.

По словам Доможирова, в темное время суток на дороге стояла брошенная строительная техника без включенных габаритов и другой сигнализации. В нее он и врезался, поздно увидев стоящий транспорт. Сильно пострадала жена оппозиционера, была разбита машина.

Однако районный суд посчитал, что водитель мог в темноте заметить стоящий транспорт, Евгению Доможирову было назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением ограничений: не выезжать за пределы муниципального образования «Город Вологда», не менять место жительства.

Областной суд признал неполноту проверки судом первой инстанции доводов стороны защиты об обстоятельствах ДТП и противоречивость выводов суда в приговоре относительно видимости на месте ДТП. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Грязовецкий районный суд. Только теперь его будет рассматривать иной состав. Об этом сообщает в пресс-служба судов Вологодской области.

Напомним, само ЧП случилось 11 января 2019 года в 17:15 на 433 км Москва-Архангелск.