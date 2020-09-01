Прожиточный минимум в Вологодской области обновился

В Вологодской области обновился прожиточный минимум. Власти его области увеличили почти на 900 рублей. Об этом подписано соответствующее постановление, которое размещено на официальном сайте правительства области. При этом проижиточный минимум пенсионеров остается менее 10 тысяч рублей.

В нем, в частности, говорится, что прожиточный минимум составляет:

- 11767 рублей (было - 10869) - на душу населения;

- 12761 рубль (было - 11823)- для трудоспособного населения;

- 9707 рублей (было - 9023) - для пенсионеров;

- 11732 рублей (было 10792) - для детей.

При этом средняя начисленная зарплата в регионе - примерно в три с половиной раза выше.