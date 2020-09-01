В Череповце нетрезвый таксист светил нижним бельем на заправке

- Фото: Областной УГИБДД

В городе металлургов очевидцы пожаловались на пьяного таксиста, который явился на АЗС в без штанов. ЧП произошло 31 августа на улице Химиков. Сотрудники ДПС обнаружили на месте автомобиль Дэу Нексия с шашечками. Водителем оказался 41-летний местный житель. Его проверили на алкоголь - 1.178 мг/л, сообщили в ОГИБДД Череповца.

Мужчина покаялся, что всю ночь он провел с друзьями и алкоголем на пляже, поэтому так нехорошо получилось. Его отстранили от управления машиной, а "ласточка" отправилась на спецстоянку.