Владельца затонувшего судна в Вологде хотят признать банкротом

Фото со страницы мэра Вологды Фото: vk.com

Межрайонная налоговая инспекция заинтересовалась вологодским судовладельцем и подала в арбитражный суд иск с просьбой признать бизнесмена Александра Желтова банкротом. Оказалось, что у владельца печально знаменитого "водного парка" 630 тысяч рублей налоговых долгов.

Предприниматель руководит ООО «Череповецкий пассажирский порт» и раньше ему принадлежали дебаркадеры на Соборной горке - он устроил там свалку из 14 дышащих на ладан судов. О внешнем виде родных городов мужчина явно не заботится. После судебной тяжбы, чиновники расчистили акваторию.

Бизнесмен владеет и корабликом "Капитан Артюшин", что затонуло вместе с 25 пассажирами в центре Вологды. Людей катали без разрешительных документов. Череповецкие суда несколько лет не проходили освидетельствование и давно сняты с учета.

Областная прокуратура инициировала проверку.