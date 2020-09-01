Зимой Вологду поделят подрядчики

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В областной столице решились на эксперимент: зимой договор на уборку улиц будет заключен сразу с несколькими фирмами. В последние годы конкурс выигрывает компания Магистраль, от которой зимой воют не только простые вологжане, но и власти города. В снежное время фирма работает из рук вон плохо, ее неоднократно штрафовали. Однако конкурентов у крупного подрядчика нет.

Департамент народного хозяйства представил новую схему уборки: Вологда будет разделена на два сектора. Аукционы будут проведены по отдельности. Контракт будет действовать 6 месяцев вместо 9.

В первый сектор будет входить центральная часть, микрорайоны ПЗ-23, Ананьино, Лукьяново и село Молочное, во второй - заречная часть, в том числе Прилуки. Теперь компания с относительно небольшим количеством техники сможет убирать маленький сектор.