В Тотемском районе мужчину убили за нежелание помогать

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В одной из деревень Тотемского района 24 августа до смерти забили мужчину. 61-летний вологжанин в очередной раз инициировал драку со своим 45-летним знакомым. По словам соседей, он частенько его поколачивал, даже находясь в гостях - так ощущал превосходство. На следующий день после ссоры пострадавший скончался от травмы головы. Его обнаружил родственник и позвонил в полицию.

Подозреваемого задержали. Он рассказал, что избил земляка из-за отказа помочь по хозяйству. Ведется расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.