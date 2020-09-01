Проезд на автобусе 37Э в Вологде подорожал до 35 рублей

Автобусный маршрут 37Э появится вновь. Он подорожал и проходит по другм улицам. Теперь он будет ходить из Молочного не в центр, а в детскую областную больницу. Как собщает администрация города, прошел третий аукцион на обслуживание автобусного маршрута 37Э. Перевозчик приступил к работе с 1 сентября. Стоимость одной поездки обойдется в 35 рублей. При этом вологжане смогут воспользоваться школьным и студенческим проездными, картой «Забота». Но гражданский проездной действовать не будет.

Будет курсировать автобус вместимостью более 100 человек. Начальный пункт – Областная детская больница, конечный – «Дом ветеранов» в селе Молочное. Ипршрут пройдет по Пошехонскому шоссе, через улицы Ярославскую, Ленинградскую, по Окружному шоссе, улице Ананьинской в село Молочное.

Добавим, это маршрут 21,4 км. В апреле предыдущий перевозчик прекратил перевозки.