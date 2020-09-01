В Вологде школы и детские сады подключают к отоплению

Школы и детские сады Вологды подключают к отоплению. Подключить к теплу досрочно социальные учреждения города, - такое поручение дал Мэр Вологды Сергей Воропанов. «Подключение тепла будет осуществляться по заявкам. Руководителям детских садов и школ нужно будет подать заявки в компанию «Вологдагортеплосеть». В первую очередь теплом будут обеспечены детские сады, затем - школы», - рассказала начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.

В городе завершается и подготовка жилого фонда к новому отопительному сезону.

К новому отопительному сезону готовятся 51 котельная и более 300 км теплосетей. На сегодняшний день подготовлено 98 % тепловых сетей и 94 % котельных. Срок окончания этих работ - 15 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.