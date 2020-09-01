Губернатор Вологодчины пригрозил уволить чиновников

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Губернатор Вологодской области 31 августа на оперативном совещании правительства региона огорчился недостаточной расторопностью чиновников, в частности при ремонтах дворов и общественных пространств. Олег Кувшинников пообещал, что если сроки нацпроекта «Комфортная городская среда» будут сорваны, то нескольких госслужащих уволят.

«В случае срыва сроков по объектам мы договоримся о том, что эти конкретные виновные лица будут уволены с муниципальной службы, а руководители администраций будут привлечены к административной или дисциплинарной ответственности за срыв проектов. Я думаю, где-то человек 5–6 покинут свои теплые кресла и их займут более настойчивые, более эффективные, более требовательные чиновники, которые будут отвечать за реализацию в последующем», — пригрозил губернатор.

Эти нацпроекты выполняются по поручению президента и контролируется лично Путиным и его администрацией. Сейчас из 206 проектов завершены 97. Дворы успели сделать на 51%, а общественные пространства на 32%.