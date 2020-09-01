В Вологде пародийный депутат решил проблему с борщевиком

В Вологде вымышленный председатель среднего посада Олег Графинов осветил очередную острую проблему областной столицы. В третьем ролике рассказали о победе вологжан над борщевиком. Комсомольская правда публиковала и другие видео с неоднозначным персонажем.

Подрядчик "ХанурикСтрой" не смог справиться с задачей покоса опасного растения - электрокосу не смогли подключить к розетке на улице. Тогда депутат объявил, что за каждый килограмм собранного борщевика населению будет выплачиваться сто рублей. Наивные жители пришли к зданию администрации с добычей, однако Олег Графинов лишь поблагодарил их за активную жизненную позицию - теперь-то проблема борщевика в городе решена, в их услугах больше не нуждаются.

На сэкономленные средства пообещали прикупить новые автомобили для госслужащих.