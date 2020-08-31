Фура, груженая картофелем, столкнулась под Вологдой с ВАЗ

Фуру вынесло на обочину. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Под Вологдой ВАЗ столкнулся с грузовиком, груженым картофелем. Водителя легковушки госпитализировали. ЧП случилось 31 августа около 14:00 на выезде из Вологды в направлении Сокола. По предварительной версии 29-летний водитель грузовика с полуприцепом, двигаясь со стороны Вологды , не справился с управлением, автомобиль выехал на встречку. Там двигался ВАЗ-2109 под управлением 39-летнего водителя.

После столкновения фура, груженая картофелем. выехала на обочину. Водитель ВАЗ был госпитализирован с травмами различной тяжести.