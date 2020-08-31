В лесу Бабаевского района больше недели ищут пенсионера

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области продолжаются поиски пропавшего без вести 67-летнего пенсионера. Он заблудился в лесу еще 23 августа в районе деревни Володино Бабаевского района. Мужчину пытаются найти 6 волонтеров и 2 единицы техники.

В минувшее воскресенье двоих молодых мужчин и женщину в лесу Великоустюгского района сумели обнаружить сотрудники полиции. К 10 вечера их вывели на дорогу, медицинская помощь не потребовалась.

Сотрудники МЧС просят быть внимательными и осторожными в лесу, не идти туда без подготовки, средств связи и других необходимых вещей.