На Вологодчине за выходные умерло двое коронавирусных пациентов

- Фото: Правительство Вологодской области

В минувшие выходные от коронавирусной инфекции скончались двое вологжан. На позапрошлой неделе - четверо. За все время 36 человек.

Первая жертва коронавируса - 56-летний житель Вологодского района, он имел сопутствующие заболевания и был подключен к аппарату ИВЛ. В моногоспитале находился почти месяц. Второй погибший - 77-летний житель Череповца. Его госпитализировали уже в тяжелом состоянии, развилась коронавирусная пневмония. В городе металлургов это 13 смерть от Covid-19 за год.

На 31 августа в регионе 33 новых факта заражения. 22 инфицированных за сутки в Череповце, 6 случаев в Вологде, 2 в Вологодском районе, по одному в Грязовецком, Череповецком и Верховажском.