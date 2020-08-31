В Вологде 18-летний парень насмерть сбил мужчину на Пошехонском шоссе

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В областной столице вечером минувшей пятницы произошло смертельное ДТП. 54-летний мужчина скончался около 22 часов вечера у дома № 41 на Пошехонском шоссе. В него врезался ВАЗ-2107. Пешеход брел по краю дороги.

За рулем находился 18-летний молодой человек. Он ехал со стороны поселка Непотягово Вологодского района в направлении Окружного шоссе. После удара пострадавшего отбросило на идущий сзади грузовик Скания с полуприцепом.

Вологжанин скончался на месте до приезда медиков. Информация поступила от пресс-службы областного УГИБДД.