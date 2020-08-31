Под Вытегрой иномарка села на дорожный барьер, как на шампур

- Фото: Областной УГИБДД

В Вытегорском районе произошла страшная авария, которая чудом не закончилась несколькими смертями. Иномарка врезалась в дорожный барьер - он пробил салон машины насквозь. ДТП произошло в пять утра минувшей пятницы на 381 километре автодороги Вологда — Медвежьегорск.

63-летний водитель автомобиля Рено Логан не справился с управлением - лил дождь, машина через встречку вылетела в барьер. Трое человек пострадали, им диагностированы ЧМТ, сотрясения мозга, ушибы. Госпитализирована 59-летняя пассажирка. Владелец и 16-летняя девушка лечатся амбулаторно. Очевидцы аварии отметили, что пострадавшим несказанно повезло - немного другая траектория и их бы проткнуло насквозь.