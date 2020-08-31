Под Грязовцем скорая помощь утонула в грязи

Фото очевидцев Фото: vk.com

В минувшее воскресенье медики с трудом добрались до тяжело больных пациентов в деревне Галкино Грязовецкого района. Службный УАЗик намертво застрял в бездорожье. Местные жители пытались выложить "проезжую часть" бревнами, но это слабо помогло. Врачи шли по колено в грязи. Об этом рассказали очевидцы в группе ВК Подслушано Грязовец.

ЧП произошло 30 августа. Известно, что машину пытались вытащить на частной "Ниве". По словам автора поста, в деревне больные старики и дети. Так живет русская деревня.