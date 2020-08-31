В Харовске двое детей украли самовар, ворвавшись в жилище

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В Харовске завершено расследование уголовного дела о краже детьми самовара и кабеля из дома. Следствие утверждает, что в марте 14-летний местный житель вместе с 13-летним приятелем выдавили лист фанеры в окне и залезли в чужой дом. Оттуда они вынесли самовар и кабель. Ущерб оценили в почти 6 тысяч рублей.

Самовар вернули, остальное возместили деньгами. К малолетнему соучастнику направлены специалисты для профилактической работы. Судьбу старшего вора будет решать суд. Ему грозит до 6 лет лишения.