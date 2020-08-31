Москвич прикарманил в Череповце 20 пачек шоколада за 2 часа

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В городе металлургов житель столицы России обокрал магазин. Вор 2 часа бродил по супермаркету на Арханегельской, в итоге все-таки украл 20 упаковок шоколада.

Управление Росгвардии по Вологодской области сообщило, что им поступил тревожный сигнал из магазина на улице Архангельской. Через пару минут на место приехал отряд задержания.

Оказалось, что один из покупателей сложил в пакет шоколад и вышел за кассу, спрятал украденое в камеру хранения и вернулся в торговый зал. Потом взял еще 10 упаковок того же шоколада и решил уже покинуть магазин с двумя десятками кондитерских изделий. Правоохранители насчитали 3500 рублей ущерба.

Злоумышленником оказался 55-летний житель Москвы, который не смог объяснить свое противоправное поведение. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.