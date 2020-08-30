Вологжане выбрали место для памятника Христофору Леденцову

В Вологде определились с местом для установки памятника меценату Христофору Леденцову. Как сообщала "Комсомолка", проходило голосование - на выбор предлагались 7 территорий, 6 из них в историческом центре Вологды, еще одна - в микрорайоне, где улица названа именем великого горожанина.

Памятник предлагалось установить у здания ВоГУ на улице Сергея Орлова, 6; у библиотеки ВоГУ на пересечении улиц Ленина и Зосимовской; на Торговой площади; у храма Казанской иконы Божией Матери; у здания вечерней школы № 1; рядом с памятником птицы-говоруна и в Прибрежном.

В результате около 44 процентов вологжан выбрали территорию рядом с Вологодским государственным университетом.

Напомним, в 2022 году отмечается 180-летие Христофора Леденцова. Памятник будет установлен к этой дате, сообщает администрация города.