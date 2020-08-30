В Рыбинском водохранилище подняли двух погибших речников

В Рыбинском водохранилище опрокинулась баржа, которая двигалась в составе судна «Отта», перевозившая металлолом по маршруту Череповец - Нижний Новгород. Два человека погибли.

Журналисты "Комсомолки" сообщают о том, что тела погибших найдены: «Поиск не прекращался пока не был найден второй пропавший человек".

Оба были жителями Рыбинска. Трагедия произошла в акватории Рыбинска, в 20 километрах от берегов. В корпусе судна образовалась течь, оно опрокинулось, хотя осталось на плаву. Из семи человек пятеро спаслись, но двое погибли, одному из них было 19 лет. По предварительной информации, оба утонувших – матросы.