В Вохтоге жильцы 8-квартирного дома остались без крыши над головой

Дом не пригоден для проживания. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области сгорел многоквартирный дом. ЧП случилось 29 августа утром. На улице Линейной загорелось в одной из квартир в 8-квартирном деревянном двухэтажном доме.

10 человек успели покинуть здание до прибытия пожарных. Никто из них не пострадал. Огонь полностью ликвидировали к 11:40. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Дом не пригоден для проживания, так что жильцы разошлись по родным и друзьям.

Однако местные власти готовы предоставить временное жилье всем пострадавшим. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Напомним, неаккуратно куривший пенсионер погиб в своем доме в Вожегодском районе.