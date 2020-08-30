В Вологодчкой области мужчина выпил, закурил и сгорел в собственном доме

В Вологодской области сгорел мужчина вместе с домом. Трагедия произошла в Вожегодском районе.

28 августа в 12:59 дежурному ЕДДС поступило сообщение о пожаре: горел одноэтажный частный деревянный дом в деревне Федюнинская. Дом. построенный в 1975 году, принадлежал 60-летнему мужчине. На место выехали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Однако отстоять строение не удалось.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, сгорели кровля, чердачные перекрытия, хозяйственный двор, имущество в доме.

Повредились внутренняя и внешняя отделка дома. В 15:30 на пепелище нашли тело хозяина дома. Вероятная причина трагедии - курение в нетрезвом виде.

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