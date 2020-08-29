380 выпускников школ поступили в медвузы области по направлению от Вологодской области

Подведены итоги приемной кампании в медицинские вузы и колледжи. В областной департамент за договорами на целевое обучение обратились 380 выпускников школ области, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего по итогам экзаменов в медвузы из Вологодской области поступили 246 человек. ГЛавным образом, это высшие учебные заведения Петербурга, Архангельска и Ярославля. В колледжи зачислены 390 человек. Студенты-целевики получат материальную стипендию из областного бюджета. В Вологодской области по окончанию учебных учреждений молодых специалистов будут ждать рабочие места.

Напомним, Вологодчина не имеет собственного медицинского вуза. В лечебных учреждениях наблюдается острый дефицит кадров. Чтобы решить проблему, в последние годы в учебные учреждения направляется значительное количество выпускников.