Еще одна смерть от коронавируса зафиксирована на Вологодчине

Появилась официальная информация о заболеваемости коронавирусом в Вологодской области. На странице губернатора Вологодской области сообщается, что ха последние сутки выявлено 32 новых случая и зафиксирован один летальный исход.

Всего за время пандемии число погибших от коронавируса составило 35 человек.

Вех больше болеют в Череповце — плюс 15 случаев, в Вологде — 11, в Грязовецком районе — 3, в Харовском, Кирилловском и Вологодском районах — по одному. Выписались с больничного 40 человек.

Всего с начала пандемии на Вологодчине подтвердились 3310 случаев коронавируса, 2863 человека выздоровели.