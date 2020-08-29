Пенсионерка лишилась 3,5 миллионов рублей

За сутки в Вологодской области в полицию поступило 8 заявлений о дистанционных хищениях денег. Общий ущерб достиг 4,4 млн.рублей.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, почти 3,5 миллиона рублей мошенники выманили у череповецкой пенсионерки. 71-летней череповчанке позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка. В ходе разговора ее попросили подтвердить операцию по переводу денег в другой регион. Пенсионерка пояснила, что она этого не делала.

Но ей позвонил мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности банка, пояснил, что для отмены несанкционированного списания средств надо снять со всех счетов деньги.

Выполняя его команды, она перевела все свои сбережения на «резервный счет» и несколько абонентских номеров. Ущерб составил 3 млн 429 тыс. рублей.

Так же поверил звонку 67-летний житель Вологды. Для установления злоумышленника надо внести средства. Он перевел 205 тысяч рублей, а потом понял, что поверил мошенникам.