На Вологодчине задержали сотрудника ФСИН за взятки

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области возбуждено уголовное дело на сотрудника ФСИН - его подозревают во взятках в крупном размере. Работник исправительной колонии, по версии следствия, несколько лет покровительствовал коммерческой фирме другого региона. При этом мужчина занимал одну из руководящих должностей в местной исправительной колонии.

Он получил как минимум 160 тысяч рублей незаконного вознаграждения за содействие в заключении контрактов на поставку товаров. На данный момент госслужащего заключили под стражу.