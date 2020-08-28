В Череповце на 10 тысяч оштрафовали председателя ТСЖ за мусор

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В Череповце мусор одной из многоэтажек копился у входа в подъезд месяц: контейнер был сломан. Суд признал в этом виновным ТСЖ и его председателя. Наложены крупные штрафы.

В Череповецком городском суде рассмотрели дело об административном правонарушении. В доме №14 по Луначарского с апреля по май 2020 года жители терпели свалку у своих дверей. "Мусорная" компания объяснила, что вывезти отходы не могла из-за сломанного контейнера. В это время председатель ТСЖ считал, что закупкой нового должен заниматься регоператор или город. По закону это оказалось не так.

Товарищество должно будет заплатить штраф в 50 тысяч рублей, руководитель - 10 тысяч.