Вологодские спасатели готовились к падению самолета

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Вчера в Вологодском ГУ МЧС специалисты отработали порядок действий при чрезвычайной ситуации, возникшей из-за падения воздушного судна. Командно-штабное учение позволило проверить готовность личного состава и закрепить полученные знания.

В учениях участвовали 80 человек: оперативная группа, оперативный штаб, сотрудники первого пожарно-спасательного отряда, аэро-мобильная группировка. С заданием все спасатели справились хорошо, сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС.