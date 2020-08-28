В Череповце при ДТП у иномарки оторвало колесо

- Фото: Областной УГИБДД

В Череповце при ДТП с иномарками пострадали 3 человека. Авария произошла минувшим утром на пересечении проспекта Победы и улицы Архангельской. В 9:45 Шевроле Ланос на светофоре не уступил дорогу Мицубиси Паджеро, который завершал проезд перекрестка.

Машины столкнулись, удар оказался страшной силы. Заднее колесо Шевроле просто оторвало. Пострадал 43-летний водитель Шевроле (медики оставили его на месте ДТП). 34-летнего пассажира госпитализировали. В больницу отправился и 51-летний владелец Мицубиси.