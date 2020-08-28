В Вологде заасфальтируют полкилометра улицы Гагарина

- Фото: администрация города Вологды

В областной столице подошла очередь на ремонт участка улицы Гагарина от Окружного шоссе до дома № 86. Подрядчик уже зашел на объект: проводятся разбивочные работы, согласуют земляные. Необходимо будет сделать выборку грунта, уложить основание и 3 слоя асфальта. Установят наружное освещение с польскими световыми опорами. По контракту подрядчик обустроит даже газоны.

"Дорсервис" должен окончить строительство к 20 ноября, но обещал справиться к концу октября. На проект выделили 48 млн рублей из Дорожного фонда.