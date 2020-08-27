Немецкая овчарка загрызла русского тоя на глазах у маленькой девочки

Немецкая овчарка искусала маленькую собачку на глазах у маленькой хозяйки. Ее мать обратилась в суд. ЧП случилось 28.03.2020 г. около 14.00 в деревне Козловка Тотемского района.

Немецкая овчарка гуляла по деревне без намордника и поводка. Девочка гуляла со своей собакой породы русский той. в результате овчарка вырвала собаку из рук девочки и искусала животное так, что ветеринары не смогли ей помочь - собака погибла.

По словам хозяев, собака жила в семье с 2012 года, за это время стала членом семьи и лучшим другом. Девочка, на глазах которой случилось ЧП, пережила стресс, у нее обнаружены нарушения эмоционального состояния.

Ее мама попросила суд взыскать с ответчика материальный ущерб - стоимость собаки, оплату ветеринарных услуг и оплату психологической помощи, а также компенсацию морального вреда в пользу дочери и в свою пользу, расходы по оплате юридических услуг и государственной пошлины.

Хозяин овчарки признал исковые требования частично.

Суд установил, что ответчик нарушил правила содержания собак и кошек. Так, в них сказано, что на владельцев собак возложена обязанность по возмещению вреда, причиненного здоровью людей и имуществу действиями домашних животных. При выгуле собак необходимо обеспечить безопасность граждан и животных.

Владелец овчарки заявил, что девочка нарушила режим самоизоляции во время выгула собаки. Кроме того, он выдвинул версию, что породистая собака, купленная истцом в 2012 году, и покусанная собака не является одной и той же.

Суд взыскал с него в счет возмещения материального ущерба 16 500 рублей, в качестве компенсации морального вреда - 5000 рублей, расходы на оплату юридических услуг - 3 600 рублей, расходы по оплате государственной пошлины - 660 рублей, в пользу ее дочери компенсацию морального вреда - 20 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.