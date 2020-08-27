Вор-домушник обчистил дачу в Харовске и скрылся

Житель Харовска влез в чужой дом, ему грозит 6 лет колонии. Он искал там чем поживиться, но украл лишь еду.

60-летняя женщина обратилась в полицию - приехав на дачу из

Архангельской области, она обнаружила, что дом вскрыт: кто-то выбил дверь. Из дома были похищены продукты питания. Ущерб женщиной был оценен в 15 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого, 40-летний местный житель признался, что хотел украсть что-нибудь и переночевать. Но удалось лишь найти продукты питания.

Вору-домушнику грозит до 6 лет колонии и штраф 80 тысяч рублей.