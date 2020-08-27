Шекснинский льнозавод ушел с молотка за 270 миллионов рублей

Бывший шекснинский завод был продан. Уникальное вологодское производство, как его представляли владельцы, - там пытались производить вату из льна, ушло с молотка. С вырученных от сделки средств, вероятно, будут погашены долги кредиторов и работников предприятия.

Торги состоялись 24 августа. Череповецкое ООО «Производственно-коммерческая фирма «Вест-маркет» выкупило ООО «АПК «Вологодчина», в собственности которого - главный корпус льнозавода, административное здание, насосная станция, склад, различное оборудование и инженерные сети.

Имущество продавалось за 300 млн рублей, торги закончились на 270,8 млн рублей, сообщает газета «Премьер».

Напомним, в 2019 году против экс-директора АПК «Вологодчина» Евгения Луканина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, в 2016 году Луканин, чтобы получить субсидию почти на 8 миллионов на оборудование для переработки льна, предоставил в департамент сельского хозяйства документы с заведомо ложными сведениями.

11 марта 2020 года Вологодский городской суд вынес по делу Луканина оправдательный приговор с правом на реабилитацию.

Правда, этот вердикт прокуратура позже оспорила, потребовав нового суда.