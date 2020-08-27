Череповец полностью обновит трамвайный парк за 4,5 млрд

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В городе металлургов в течение 3 лет будет полностью обновлен трамвайный парк. На эти цели необходимо 4,5 миллиарда рублей. Планируется реконструировать пути, контактную сеть, заменить подвижные составы. Череповец участвует в федеральном проекте «Чистый воздух».

В этом году финансирование пока заморожено. В следующем выдадут 16 млрд на все города, череповчане будут тщательно следить за новой информацией. Рассматривается два варианта финансирования: только с помощью федерального бюджета или с федеральным и областным.

Сейчас в Череповец прибыл низкопольный современный трамвай производства «Уралтрансмаш» с пластиковым кузовом. Стоимость трамвая – от 38 млн.руб. На данный момент в городе металлургов из 54 трамваев на линию выходит 30 штук. Многие не на ходу, даже относительно новые, а старым - по 36 лет.