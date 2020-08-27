Стало известно, что будет с заболевшими ковидом вологодскими школьниками

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В Вологодской области на оперштабе по коронавирусу представили порядок действий в случае выявления заболевших в школах.

Олег Кувшинников рассказал, что если ребенок с подозрительными симптомами замечен утром, то его изолируют в специальную комнату образовательного учреждения. Отправлять школьника домой самостоятельно не рекомендуется, необходимо информировать родителей или передать врачам скорой помощи. Педагог же с признаками коронавируса будет сразу направлен домой.

Если появится подтвержденный диагноз на Covid-19 у ученика, педагога, сотрудника пищеблока или у технического персонала, то заболевшего изолируют, установят список контактных лиц, сообщат в Роспотребнадзор, проведут дезинфекцию учреждения.

Обучающиеся контактного класса будут 2 недели учиться онлайн и находиться под медицинским контролем. В случае с заболевшим учителем вопрос о карантине класса решат индивидуально.

В начале учебного года в школах проведут «Урок здоровья», где напомнят о правилах личной гигиены. С 1 сентября за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. По особому графику организовали посещение столовой - для минимизации контактов. Кроме того, количество больших перемен увеличится. Дополнительные входы в школу тоже решено было открыть.

Помимо этого, специалисты допускают проведение только внутриклассных мероприятий.