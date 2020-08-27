Сокольчанин заплатит 50 тысяч за удар в полицейского

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В Соколе осудили местного жителя за применение насилия в отношении представителя власти. Следствие установило, что в апреле 34-летний мужчина дрался со знакомым. На место выехал наряд для успокоения обстановки. Сокольчанин попытался скрыться от полиции в своей квартире, за ним последовал правоохранитель. В подъезде произошла стычка: мужчина ударил участкового в плечо, когда тот держал его за рукав.

Представитель власти пожаловался физическую боль. Потом появился синяк. Несмотря на это, преступника доставили в отдел. Драчун заплатит за свое поведение штраф в размере 50 тысяч рублей.