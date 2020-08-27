Группа сокольских подростков осуждена за угоны

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В Соколе осудили пятерых местных жителей, которые угоняли автомобили. В сентябре прошлого года ночью приятели 22, 19, 18, 17 и 16 лет обнаружили ВАЗ-2106 с незапертой дверцей. Они выкатили его со стоянки на улице Советской, взломали замок зажигания и катались по городу. После окончания кутежа ТС бросили.

В октябре двое из обвиняемых, 18 и 17 лет, совершили повторное правонарушение. Они хотели угнать ВАЗ-2107 на продажу. Злоумышленники разбили стекло и укатили в Кадников. Там машину оставили. Полицейским удалось вернуть автомобили владельцам.

Суд назначил подросткам 18 и 17 лет по 1,5 года колонии общего режима, взрослым по 2 года условно с испытательным сроком 2 года, несовершеннолетний получил год ограничения свободы. Приговор может быть обжалован.