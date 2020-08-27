Вологжане теперь могут сходить в кино

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В Вологодской области послабили ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 27 августа открываются кинотеатры, театры, дома культуры и аквапарки. Об этом рассказал губернатор на заседании оперативного штаба.

Зрителям придется рассаживаться в шахматном порядке, а зал можно загружать только на 50%. Санитарные нормы должны быть соблюдены. Разрешено проводить спортивные мероприятия с участием зрителей, но на закрытых площадках допускается загруженность не более 25%.

На данный момент специалисты разрабатывают матмодель роста количества заболевших в условиях второй волны Covid-19. Это необходимо, чтобы понять, хватит ли медицинской помощи в регионе. Обещают предоставить расчеты к концу августа. Режим повышенной готовности продлен до 14 сентября.